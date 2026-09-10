Philippine Delaire, Théâtre Sébastopol, Lille
vendredi 18 décembre 2026 · Théâtre Sébastopol · Lille
Informations pratiques
Philippine Delaire Vendredi 18 décembre, 20h00 Théâtre Sébastopol Nord
Tarifs : de 34€ à 39€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00
C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte.
Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question : et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ?
Théâtre Sébastopol place sébastopol, Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/60450 »}]
Philippine Delaire en spectacle au Théâtre Sébastopol de Lille le 18 décembre 2026
Philippine Delaire
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