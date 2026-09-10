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Philippine Delaire, Théâtre Sébastopol, Lille

vendredi 18 décembre 2026 · Théâtre Sébastopol · Lille

Philippine Delaire, Théâtre Sébastopol, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Théâtre Sébastopol
Adresse
place sébastopol, Lille
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Tarifs : de 34€ à 39€

Philippine Delaire Vendredi 18 décembre, 20h00 Théâtre Sébastopol Nord

Tarifs : de 34€ à 39€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00

C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte.
Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question : et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ?

Théâtre Sébastopol place sébastopol, Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/60450 »}]
Philippine Delaire en spectacle au Théâtre Sébastopol de Lille le 18 décembre 2026

Philippine Delaire

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