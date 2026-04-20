Béziers

PHILO ENFANCE HOMME ET NATURE, AMIS OU ENNEMIS ?

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’Homme dépend de la nature et agit sur elle quels impacts, comment la protéger et vivre en harmonie ? Échange avec les parents en conclusion de l’atelier.

L’Homme dépend de la nature et agit sur elle en ami ou en ennemi ? Quels effets sur elle aujourd’hui ? Faut-il la protéger, et comment vivre en harmonie ? Qui doit agir ?

Un échange avec les parents conclut l’atelier.

Par Chantal Ferrier et Marie Pantalacci, dans le cadre du Cycle Nature. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : PHILO ENFANCE HOMME ET NATURE, AMIS OU ENNEMIS ?

Man depends on nature and acts on it: what are the impacts, how can we protect it and live in harmony? Exchange with parents at the end of the workshop.

L’événement PHILO ENFANCE HOMME ET NATURE, AMIS OU ENNEMIS ? Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34