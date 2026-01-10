Philo’ et Menthe à l’eau ! La Virgule Morlaix
Philo’ et Menthe à l’eau ! La Virgule Morlaix mardi 24 mars 2026.
Philo’ et Menthe à l’eau !
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 18:30:00
fin : 2026-03-24 20:00:00
Date(s) :
2026-03-24
Est-ce si difficile de se comprendre ?
Entretien philosophique animé par Yan Marchand, docteur en philosophie et auteur passionnant et accessible.
Adultes Réservation obligatoire. .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Philo’ et Menthe à l’eau !
L’événement Philo’ et Menthe à l’eau ! Morlaix a été mis à jour le 2026-01-10 par OT BAIE DE MORLAIX