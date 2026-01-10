Philo’ et Menthe à l’eau ! La Virgule Morlaix

Philo’ et Menthe à l’eau !

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:30:00

fin : 2026-03-24 20:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Est-ce si difficile de se comprendre ?

Entretien philosophique animé par Yan Marchand, docteur en philosophie et auteur passionnant et accessible.

Adultes Réservation obligatoire. .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

English : Philo’ et Menthe à l’eau !

