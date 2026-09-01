PHILOSOPHONS ! Octon
jeudi 24 septembre 2026 · Octon
Informations pratiques
Octon
PHILOSOPHONS !
Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24 2026-10-22 2026-11-19 2026-12-17
Pour apprendre à réfléchir et partager vos opinions, mais aussi à écouter sans juger. Petits et grands sont sur le même plan et enrichissent mutuellement leurs pensées. Le thème change à chaque atelier.
Pour apprendre à réfléchir et partager vos opinions, mais aussi à écouter sans juger. Petits et grands sont sur le même plan et enrichissent mutuellement leurs pensées. Le thème change à chaque atelier.
À partir de 7 ans.
Sur inscription Gratuit .
Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 biblio.octon@orange.fr
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English : PHILOSOPHONS !
To learn, reflect, and share your opinions—but also to listen without judging. Young and old are on equal footing and enrich each other’s thoughts. The theme changes with each workshop.
L’événement PHILOSOPHONS ! Octon a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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