Informations pratiques

Octon

PHILOSOPHONS !

Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24 2026-10-22 2026-11-19 2026-12-17

Pour apprendre à réfléchir et partager vos opinions, mais aussi à écouter sans juger. Petits et grands sont sur le même plan et enrichissent mutuellement leurs pensées. Le thème change à chaque atelier.

Pour apprendre à réfléchir et partager vos opinions, mais aussi à écouter sans juger. Petits et grands sont sur le même plan et enrichissent mutuellement leurs pensées. Le thème change à chaque atelier.

À partir de 7 ans.

Sur inscription Gratuit .

Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 biblio.octon@orange.fr

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English : PHILOSOPHONS !

To learn, reflect, and share your opinions—but also to listen without judging. Young and old are on equal footing and enrich each other’s thoughts. The theme changes with each workshop.

L’événement PHILOSOPHONS ! Octon a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS