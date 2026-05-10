Phoenix Fest Salle des Ursulines Lannion
Phoenix Fest Salle des Ursulines Lannion dimanche 14 juin 2026.
Lannion
Phoenix Fest
Salle des Ursulines 5 place des patriotes Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 23:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Festival de musique sur Lannion. Au programme groupes pop, rock, chorale, spectacle de pole dance !
Food trucks et buvette sur place.
Ambiance familiale et festive ! .
Salle des Ursulines 5 place des patriotes Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Phoenix Fest Lannion a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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