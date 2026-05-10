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Phoenix Fest Salle des Ursulines Lannion

Phoenix Fest Salle des Ursulines Lannion dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle des Ursulines

Adresse : 5 place des patriotes

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lannion

Phoenix Fest

Salle des Ursulines 5 place des patriotes Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 23:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Festival de musique sur Lannion. Au programme groupes pop, rock, chorale, spectacle de pole dance !
Food trucks et buvette sur place.
Ambiance familiale et festive !   .

Salle des Ursulines 5 place des patriotes Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Phoenix Fest Lannion a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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