Phoenix Fest Salle des Ursulines Lannion

Lannion

Phoenix Fest

Salle des Ursulines 5 place des patriotes Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 23:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Festival de musique sur Lannion. Au programme groupes pop, rock, chorale, spectacle de pole dance !

Food trucks et buvette sur place.

Ambiance familiale et festive ! .

Salle des Ursulines 5 place des patriotes Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Phoenix Fest Lannion a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose