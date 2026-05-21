Tregor blues band Brasserie Kerampont Lannion

Lannion

Tregor blues band

Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Ne soirée chaleureuse avec reprises et grands classiques de `blues, soul et rock’n’roll’. .

Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 26 63 48

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English :

L’événement Tregor blues band Lannion a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose