Rencontre avec Luc Blanvillain Librairie Gwalarn Lannion
Rencontre avec Luc Blanvillain Librairie Gwalarn Lannion mercredi 10 juin 2026.
Lannion
Rencontre avec Luc Blanvillain
Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
La librairie Gwalarn invite à rencontrer Luc Blanvillain à l’occasion de la parution de son nouveau roman Eux deux aux éditions Quidam.
Basile et Grégoire sont les stars d’une série autobiographique haletante. Leur success-story est un modèle pour tous les scénaristes. Un jour pourtant, Basile rentre chez lui et Jean-Paul Belmondo est assis sur son canapé. Jean-Paul l’attend, lui, personnellement. Il n’est plus de ce monde, mais il a quelque chose à lui dire. Quand la réalité du roman devient pire que la fiction télévisée, que faut-il écrire ?
Luc Blanvillain brosse un tableau survolté de la création contemporaine. Et nul n’est épargné. Luc Blanvillain a un sacré talent pour croquer notre époque et ses travers. Son roman est drôle, juste, incisif un excellent antidote à la morosité !
Agrégé de lettres, Luc Blanvillain enseigne à Lannion . Il est l’auteur de bon nombre de romans pour les adolescents et pour les adultes. Tels que Nos âmes seules (Plon, 2015), Le Répondeur 2020) , un grand succès en librairie et adapté au cinéma, Pas de souci (Quidam 2022) et Sur les roses (Quidam 2024). .
Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53
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L’événement Rencontre avec Luc Blanvillain Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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