Rencontre avec Luc Blanvillain Librairie Gwalarn Lannion

Lannion

Rencontre avec Luc Blanvillain

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

La librairie Gwalarn invite à rencontrer Luc Blanvillain à l’occasion de la parution de son nouveau roman Eux deux aux éditions Quidam.

Basile et Grégoire sont les stars d’une série autobiographique haletante. Leur success-story est un modèle pour tous les scénaristes. Un jour pourtant, Basile rentre chez lui et Jean-Paul Belmondo est assis sur son canapé. Jean-Paul l’attend, lui, personnellement. Il n’est plus de ce monde, mais il a quelque chose à lui dire. Quand la réalité du roman devient pire que la fiction télévisée, que faut-il écrire ?

Luc Blanvillain brosse un tableau survolté de la création contemporaine. Et nul n’est épargné. Luc Blanvillain a un sacré talent pour croquer notre époque et ses travers. Son roman est drôle, juste, incisif un excellent antidote à la morosité !

Agrégé de lettres, Luc Blanvillain enseigne à Lannion . Il est l’auteur de bon nombre de romans pour les adolescents et pour les adultes. Tels que Nos âmes seules (Plon, 2015), Le Répondeur 2020) , un grand succès en librairie et adapté au cinéma, Pas de souci (Quidam 2022) et Sur les roses (Quidam 2024). .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

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L’événement Rencontre avec Luc Blanvillain Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose