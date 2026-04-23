20 ans de Trég’Orchestre Chapelle Ste-Anne Lannion
20 ans de Trég’Orchestre Chapelle Ste-Anne Lannion samedi 30 mai 2026.
Lannion
20 ans de Trég’Orchestre
Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
En 2006, un petit groupe de musiciens du Trégor se lançait le défi un peu fou de créer un orchestre symphonique amateur à Lannion. 20 ans après, Trég’Orchestre c’est plus de 90 musiciens, un orchestre symphonique, un orchestre à vents et surtout toujours le même immense plaisir de partager la musique d’ensemble !
Pour fêter ça, on vous a prévu un week-end plein de surprises !
C’est à la chapelle Sainte-Anne à Lannion, tout le week-end, et l’entrée est libre, comme toujours ! .
Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement 20 ans de Trég’Orchestre Lannion a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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