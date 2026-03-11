Phot’Aubrac 2026 à Saint Geniez d’Olt Nasbinals
Phot’Aubrac 2026 à Saint Geniez d’Olt Nasbinals vendredi 1 mai 2026.
Phot’Aubrac 2026 à Saint Geniez d’Olt
Nasbinals Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-01
Le festival PHOT’Aubrac est né en 2003. Ce festival de photos allie expositions, projections et rencontres. Il se déroule chaque année à la mi-septembre sur une quinzaine de lieux autour de Nasbinals (épicentre).
A cette occasion, Saint Geniez d’Olt vous propose une exposition dans le jardin tout cours de mai à septembre.
+d’infos à venir .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie
English :
The PHOT?Aubrac festival was born in 2003. This photo festival combines exhibitions, screenings and meetings. It takes place every year in mid-September at around fifteen locations around Nasbinals (epicenter).
