Photographe ambulant à la manière du XIXe siècle, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil
samedi 19 septembre 2026 · Maison Impressionniste - Argenteuil · Argenteuil
Informations pratiques
Photographe ambulant à la manière du XIXe siècle Samedi 19 septembre, 14h00 Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise
En continu, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Installez-vous dans le jardin de la Maison Impressionniste et remontez le temps avec un photographe ambulant ! À la manière des premières photographies du XIXe siècle, venez vous faire tirer le portrait.
Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France
Atelier photo
© Ville d’Argenteuil
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