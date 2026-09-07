Photographe ambulant à la manière du XIXe siècle, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil

Informations pratiques

Photographe ambulant à la manière du XIXe siècle Samedi 19 septembre, 14h00 Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise

En continu, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Installez-vous dans le jardin de la Maison Impressionniste et remontez le temps avec un photographe ambulant ! À la manière des premières photographies du XIXe siècle, venez vous faire tirer le portrait.

Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Atelier photo

© Ville d’Argenteuil