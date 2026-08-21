Photographie : Un livre, une plante, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Informations pratiques

Photographie : Un livre, une plante 8 octobre – 3 novembre Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T18:00:00+01:00

Du 8 octobre au 3 novembre

Mettre en relation un livre dont le sujet, l’intrigue ou le titre est en rapport avec une plante, fleur, arbre. Notre club des lecteurs a travaillé sur le sujet et en voici le résultat !

Bibliothèque Roseraie

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud

Mettre en relation un livre dont le sujet, l’intrigue ou le titre est en rapport avec une plante, fleur, arbre.