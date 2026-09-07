Photographier la « zone interdite » du Nord-Est en France occupée (1940-1944), MSHE C.N. Ledoux, Besançon

Informations pratiques

Photographier la « zone interdite » du Nord-Est en France occupée (1940-1944) Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 18h00 MSHE C.N. Ledoux Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À travers une exposition de photographies réunies en 6 panneaux enrichis de contenus textuels, photographiques et multimédias, venez en apprendre plus sur un pan d’histoire de la région souvent méconnu.

L’armistice du 22 juin 1940 consécutif à la défaite militaire de la France face à l’Allemagne marque le début de l’Occupation. Le pays est divisé en plusieurs zones. Au sein de la zone occupée, administrée par une autorité militaire allemande siégeant à Paris, un espace spécifique au Nord-Est est délimité par une « ligne » allant de la Somme à la frontière suisse : la « zone interdite ».

Cette appellation renvoie à l’interdiction pour les civils qui avaient quitté cette région lors de l’exode en mai-juin 1940 d’y revenir. En plus d’être soumise à une réglementation allemande stricte, son statut est ambigu, ce qui alimente les peurs…

Direction scientifique et pédagogique du projet : Marie-Bénédicte Vincent

Réalisation de l’exposition : Timéo Gallardo et Paul-Emile Bodoignet

Conception web : Florence Bailly (MSHE Ledoux)

Conception des panneaux : Marion Landré (MSHE Ledoux)

Intervenants archives : Aurélie Cousin (Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon), Véronique Pontillon (ECPAD), Aude Seillan (Archives départementale du Territoire de Belfort)

Intervants spécialistes historiens : Geoffrey Koenig, Cécile Vast, Ralf Winter

MSHE C.N. Ledoux 1 rue Charles Nodier, Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://mshe.univ-fcomte.fr/ Sous tutelle de l’Université Marie et Louis Pasteur et du CNRS, la MSHE développe et soutient des programmes de recherche en sciences humaines et sociales dans une interdisciplinarité élargie aux sciences de l’environnement, de la santé et aux sciences et techniques. Elle est également engagée dans le partage et la co-construction de savoirs avec et pour la société. Bus : Chamars, Chamars esplanade / Tram : Chamars / Parkings : St Jacques, Chamars, Mairie

L’armistice du 22 juin 1940 consécutif à la défaite militaire de la France face à l’Allemagne marque le début de l’Occupation. Le pays est divisé en plusieurs zones. Au sein de la zone occupée, par à…

©Marcel Bidoli / Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon.