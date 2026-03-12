Photographier les zones interdites en France sous l’Occupation, Citadelle de Besançon, Besançon

Photographier les zones interdites en France sous l’Occupation Samedi 23 mai, 20h15, 21h15 Citadelle de Besançon Doubs

places limitées / Inscription le soi-même en billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Dans le cadre d’un projet collectif mené à l’Université Marie & Louis Pasteur qui s’intéresse aux spécificités des « zones interdites » en s’appuyant sur des archives à la fois allemandes et françaises, des étudiants de Master d’Histoire ont travaillé sur des fonds d’archives originaux. Ces recherches sont à la croisée de celles menées par le musée pour collecter des photographies et donner « un visage » à l’Occupation à Besançon.

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Grette Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878333 https://www.citadelle.com C’est sous l’impulsion de Denise Lorach (1916-2001), ancienne déportée de Bergen-Belsen, et grâce à la volonté de toutes les associations de résistants et déportés de Franche-Comté, que le musée ouvre ses portes en 1971. Il s’implante naturellement à la Citadelle qui vit l’exécution de cent résistants condamnés à mort sous l’Occupation. Enrichies en permanence par des dons et des acquisitions, les collections comptent à l’heure actuelle plus de 100 000 pièces parmi lesquelles 600 œuvres, 15 000 photographies, 790 affiches, 80 000 pièces d’archives et 2 500 objets. Ces collections exceptionnelles et uniques font aujourd’hui la renommée internationale du musée de Besançon. Le musée dévoile au public des collections exceptionnelles, notamment un fonds d’art en déportation riche de plus de 600 petites peintures, statuettes et dessins réalisés clandestinement dans les prisons et camps de concentration du Reich.

Dans le cadre d’un projet collectif mené à l’Université Marie & Louis Pasteur qui s’intéresse aux spécificités des « zones interdites » en s’appuyant sur des archives à la fois allemandes et des de à…

©Soldats allemands, quai de Strasbourg, Besançon, 1940, inv. 2026.1686.02, Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon