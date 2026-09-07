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« Photographier Sceaux. Les reportages du Casier archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine (1916-1928) », Mairie de Sceaux, Sceaux

samedi 26 septembre 2026 · Mairie de Sceaux · Sceaux

« Photographier Sceaux. Les reportages du Casier archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine (1916-1928) », Mairie de Sceaux, Sceaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Mairie de Sceaux
Adresse
122 rue Houdan, Sceaux
Ville
92330 Sceaux
Département
Hauts-de-Seine

« Photographier Sceaux. Les reportages du Casier archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine (1916-1928) » Samedi 26 septembre, 16h00 Mairie de Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Conférence – « Photographier Sceaux. Les reportages du Casier archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine (1916-1928) »
Par Laurence Bassieres, maîtresse de conférences en Histoire et Cultures architecturales, AHTTEP, ENSA Paris La Villette et Pauline Rossi, docteur en histoire de l’Art (Sorbonne Université), Responsable des Archives de la Commission du Vieux Paris
Lieu : Hôtel de ville
Date : samedi 26 septembre 2026 à 16h
Entrée libre.

Mairie de Sceaux 122 rue Houdan, Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France
Conférence – « Photographier Sceaux. Les reportages du Casier archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine (1916-1928) »

©Ville de Sceaux

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