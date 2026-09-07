« Photographier Sceaux. Les reportages du Casier archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine (1916-1928) », Mairie de Sceaux, Sceaux
samedi 26 septembre 2026 · Mairie de Sceaux · Sceaux
Informations pratiques
« Photographier Sceaux. Les reportages du Casier archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine (1916-1928) » Samedi 26 septembre, 16h00 Mairie de Sceaux Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Conférence – « Photographier Sceaux. Les reportages du Casier archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine (1916-1928) »
Par Laurence Bassieres, maîtresse de conférences en Histoire et Cultures architecturales, AHTTEP, ENSA Paris La Villette et Pauline Rossi, docteur en histoire de l’Art (Sorbonne Université), Responsable des Archives de la Commission du Vieux Paris
Lieu : Hôtel de ville
Date : samedi 26 septembre 2026 à 16h
Entrée libre.
Mairie de Sceaux 122 rue Houdan, Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France
Conférence – « Photographier Sceaux. Les reportages du Casier archéologique et artistique de Paris et du département de la Seine (1916-1928) »
©Ville de Sceaux
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