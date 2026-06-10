Photographies de Nicolas Evariste Saint Martin de Bréhal Bréhal lundi 27 juillet 2026.

Bréhal

Photographies de Nicolas Evariste

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-27

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-27

Exposition-vente de photographies et peintures de Nicolas Evariste. Les horaires d’ouverture sont affichés sur place. Du lundi 27 juillet au dimanche 2 août, Saint-Martin-de-Bréhal, petite galerie de la cale, cale principale, Bréhal. Gratuit. .

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Photographies de Nicolas Evariste

L’événement Photographies de Nicolas Evariste Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer