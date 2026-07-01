Photos Folies !, Centre de ressources Médi@-tech, Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Photos Folies ! Vendredi 2 octobre, 18h30 Centre de ressources Médi@-tech Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Inauguration pendant les biblis en folie de la nouvelle exposition d’Imag’in Thouet ( club photo locale) de la nouvelle exposition créée de juillet à septembre 2026. Cette création fait suite à un projet autour de l’exposition dans la commune de l’artiste Mélusine Farille.

Centre de ressources Médi@-tech 32 rue de la grille 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 86 30 10 61 Tiers lieu, ouvert depuis 2020 comprenant une médiathèque , un fablab et une salle socio-éducative Présence de parkings

Biblis en folie 2026

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