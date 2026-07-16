PhotoSaintGermain – Beaux-Arts de Paris x ENSP, Beaux-Arts de Paris, Paris

Informations pratiques

PhotoSaintGermain – Beaux-Arts de Paris x ENSP 5 – 15 novembre Beaux-Arts de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T13:00:00+01:00 – 2026-11-15T19:00:00+01:00

Organisé au cœur de Paris, dans le quartier emblématique de Saint‐Germain‐des‐Prés, PhotoSaintGermain est un festival annuel destiné à promouvoir la création photographique, dirigé par Aurélia Marcadier.

PhotoSaintGermain offre un parcours gratuit et libre d’accès d’expositions dans une sélection de musées, centres culturels, galeries et librairies de la rive gauche. Cet évènement met en lumière une programmation pointue et éclectique conçue par les galeries associées, ainsi que plusieurs expositions originales et projets inédits imaginés et produits par le festival.

En écho à ces expositions, dans une volonté de donner à entendre celles et ceux qui font et pensent la photographie aujourd’hui, PhotoSaintGermain propose également un programme associé de rencontres, projections, signatures qui réunit artistes, responsables de collections publiques, collectionneurs, éditeurs, graphistes, libraires, critiques et commissaires.

Cette 15e édition revêt une importance particulière : labellisée par le ministère de la Culture dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, le festival poursuivra son travail de valorisation du patrimoine photographique français et parisien à travers une programmation spécialement conçue pour cette édition anniversaire, avec une attention particulière portée aux archives photographiques.

Beaux-Arts de Paris 14, rue Bonaparte 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 47 03 50 00 https://beauxartsparis.fr/fr

Organisé au cœur de Paris, dans le quartier emblématique de Saint‐Germain‐des‐Prés, PhotoSaintGermain est un festival annuel destiné à promouvoir la création photographique, dirigé par Aurélia offre…

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