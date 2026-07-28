Piaf, le spectacle ! Le Forum Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Piaf, le spectacle !

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-02-18

fin : 2028-02-18

Date(s) :

2028-02-18

Piaf le spectacle ! au Forum, au Mans !

PIAF ! LE SPECTACLE Hymne à La Môme

Le spectacle officiel en hommage à Édith Piaf Tournée mondiale

Après avoir ému et rassemblé plus de deux millions de spectateurs à travers le monde, Piaf ! Le Spectacle revient avec un spectacle entièrement renouvelé plus immersif, plus audacieux et encore plus bouleversant.

Sur scène, Nathalie Lermitte incarne avec une intensité rare l’âme d’Édith Piaf. Acclamée par la critique et par le public international comme l’unique artiste capable de faire renaître la voix, la passion et la vérité de La Môme, elle offre une interprétation habitée, respectueuse et profondément humaine, fidèle à l’esprit de Piaf.

Mis en scène et produit par Gil Marsalla et Directo Prod, ce nouveau spectacle mêle subtilement musique live, images d’archives inédites et technologies scéniques innovantes. L’ensemble compose une expérience sensorielle et émotionnelle unique, entièrement dédiée à l’œuvre et à l’héritage de Piaf.

Le fil conducteur de cette nouvelle création est simple et puissant l’amour d’Édith Piaf pour son public. L’amour qu’elle insufflait dans chaque chanson, chaque mot, chaque souffle. Un amour universel, intemporel, qui continue de résonner aujourd’hui avec une force intacte.

Avec plus de 200 représentations prévues dans 50 pays, cette tournée mondiale traversera les plus grandes capitales internationales ainsi que les principales villes de France, confirmant Piaf ! Le Spectacle comme le plus grand succès francophone de l’histoire du spectacle vivant.

“Madame Lermitte peut miraculeusement capturer l’âme et le timbre de Piaf !

Le Parisien “ Dramatique, plein d’esprit, chaleureux, authentique et tout à fait fantastique !

New York Times “ C’est le plus bel hommage que j’ai vu sur Edith

Christie Laume, soeur aînée de Théo Sarapo, dernier mari de Edith Piaf

RDV le 18 février 2028 au Forum .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Piaf: The Show! at the Forum in Le Mans!

L’événement Piaf, le spectacle ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans