PIANIP PIANOP (PIANO AUX JACOBINS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES Toulouse

Toulouse

PIANIP PIANOP (PIANO AUX JACOBINS)

AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Un concert dansé, joyeux et électrisant, où l’inattendu et l’humour trouvent aussi leur place, en présence de Pierre Rigal.

Imaginé par Pierre Rigal pour le spectaculaire danseur de hip-hop Bboy, Brice Mvie, et Constant Despres, jeune prodige du clavier, Pianip-Pianop met en scène la rencontre de deux tempéraments solaires.

Au programme

GORECKI Sonate n°1 op. 6

GINASTERA Danzas argentines op. 2

RAVEL Alborada del gracioso Une barque sur l’océan (Miroirs)

GRANADOS Oriental (Danzas Espanolas op. 37)

M. JAËLL Appel (18 pièces pour piano d’après la lecture de Dante)

FALLA Danza ritual del fuego (l’amour sorcier) 10 .

AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

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English :

A joyful, electrifying dance concert, where the unexpected and humor also find their place, in the presence of Pierre Rigal.

L’événement PIANIP PIANOP (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE