Piano’Arcades Buis-les-Baronnies
dimanche 6 septembre 2026 · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
Piano’Arcades
Place des arcades Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Scène ouverte Piano Steinway de 10h à 17h
Récital Veronico Romero SAEZ, pianiste franco-cubaine à 17h
.
Place des arcades Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 23 18
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English :
Open Stage: Steinway Piano, 10 a.m. 5 p.m.
Recital by Veronico Romero SAEZ, a Franco-Cuban pianist, at 5 p.m.
L’événement Piano’Arcades Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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