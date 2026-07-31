Informations pratiques

Buis-les-Baronnies

Piano’Arcades

Place des arcades Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Scène ouverte Piano Steinway de 10h à 17h

Récital Veronico Romero SAEZ, pianiste franco-cubaine à 17h

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Place des arcades Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 23 18

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English :

Open Stage: Steinway Piano, 10 a.m. 5 p.m.

Recital by Veronico Romero SAEZ, a Franco-Cuban pianist, at 5 p.m.

L’événement Piano’Arcades Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale