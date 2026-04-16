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Tâne petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies

Tâne petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies jeudi 6 août 2026.

Adresse : Foyer JJ Coupon

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif :

Buis-les-Baronnies

Tâne petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles

Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Cie Carlota tralala
Théâtre pop up, accordéon jeu joyeux et déluré
à partir de 3 ans, jeune public et grands enfants
Durée 45 mn
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Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36  carlotatralala@orange.fr

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English :

Cie Carlota tralala
Pop-up theater, accordion, joyful and wacky play
ages 3 and up, young audiences and older children
Running time: 45 min

L’événement Tâne petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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