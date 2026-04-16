Tâne petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies
Tâne petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies jeudi 6 août 2026.
Buis-les-Baronnies
Tâne petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles
Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Cie Carlota tralala
Théâtre pop up, accordéon jeu joyeux et déluré
à partir de 3 ans, jeune public et grands enfants
Durée 45 mn
.
Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr
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English :
Cie Carlota tralala
Pop-up theater, accordion, joyful and wacky play
ages 3 and up, young audiences and older children
Running time: 45 min
L’événement Tâne petit âne en chemin Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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