PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse

Toulouse

PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 19:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Venez découvrir le son des pianos anciens dans un cadre majestueux !

Ce concert, donné par P. Langot sur un violoncelle Bernardel de 1829 et F. Henry, met en valeur deux figures majeures du romantisme, Chopin et Schumann, avant tout célèbres pour leur œuvre pour piano. Ils sont tous deux auteurs de pièces importantes pour piano et violoncelle qui représente, à leur sens, l’ instrument idéal pour imiter la voix humaine et chanter le cri du cœur. 10 .

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and discover the sound of old pianos in a majestic setting!

L’événement PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE