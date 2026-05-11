PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse
PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse dimanche 4 octobre 2026.
Toulouse
PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS
CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 19:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez découvrir le son des pianos anciens dans un cadre majestueux !
Ce concert, donné par P. Langot sur un violoncelle Bernardel de 1829 et F. Henry, met en valeur deux figures majeures du romantisme, Chopin et Schumann, avant tout célèbres pour leur œuvre pour piano. Ils sont tous deux auteurs de pièces importantes pour piano et violoncelle qui représente, à leur sens, l’ instrument idéal pour imiter la voix humaine et chanter le cri du cœur. 10 .
CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and discover the sound of old pianos in a majestic setting!
L’événement PIANOMUSES PIANO CARRÉ ANGLAIS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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