PIANOMUSES ROBERT ET CLARA SCHUMANN CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse
PIANOMUSES ROBERT ET CLARA SCHUMANN CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse dimanche 6 septembre 2026.
Toulouse
PIANOMUSES ROBERT ET CLARA SCHUMANN
CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 19:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Venez découvrir le son des pianos anciens dans un cadre majestueux !
Ce programme a pour thème les édicaces, soit entre compositeurs intimement liés (Schumann et Brahms pour C. Schumann, Schuncke pour Schumann), soit à partir d’un thème traité en variations (C. Schumann sur un thème de Robert), ou en mettant en musique un poème (Liszt d’après Pétrarque). La pianiste toulousaine H. Tsai est une spécialiste reconnue internationalement pour la pratique historiquement informée sur pianoforte. 10 .
CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and discover the sound of old pianos in a majestic setting!
L’événement PIANOMUSES ROBERT ET CLARA SCHUMANN Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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