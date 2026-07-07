PIANOVELO Conte musicial Le bahut Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

PIANOVELO Conte musicial

Le bahut 12 rue du lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07

CONTE MUSICAL PIANOVÉLO

Philippe Séranne et David Aubaile font le tour de France à vélo en tractant 250kg de piano… Pour célébrer en musique les centaines de collectifs qui reprennent en main la démocratie partout en France ! Un spectacle qui regonfle les mollets et le moral !

Envie de faire un bout de chemin à vélo le lendemain du concert avec Philippe Séranne et David Aubaille ? Leur heure de départ sera annoncée le soir de l’événement.

Il est aussi possible de chanter avec eux. Pour celles et ceux qui le souhaitent, rdv à 18h au Bahut (merci de nous prévenir par mail à l’avance). .

Le bahut 12 rue du lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 70 22 44 contact@lebahut.net

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English : PIANOVELO Conte musicial

L’événement PIANOVELO Conte musicial Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois