PIC DU MIDI – Exposition « Pyrénight », Maison du Parc National, Cauterets, Cauterets

Informations pratiques

PIC DU MIDI – Exposition « Pyrénight » 1 – 31 décembre Maison du Parc National, Cauterets Hautes-Pyrénées

Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T08:30:00+01:00 – 2026-12-01T12:30:00+01:00

Fin : 2026-12-31T14:00:00+01:00 – 2026-12-31T17:00:00+01:00

« Vous connaissez les Pyrénées le jour, je vous les présente la nuit !

La photo nocturne apporte une autre vision de tout ce qui nous entoure

Comme il est bien connu, les sens comme la vue, l’ouïe sont plus sensibles la nuit et nous arrivons alors à percevoir et ressentir des émotions uniques.

Au-delà du rendu des clichés, elle nous apporte réflexion, nous aide à prendre conscience de la beauté de ce qui nous entoure.

Les moments d’attente et de pose (photographique) génèrent un mélange d’excitation entre l’impatience de constater le résultat du cliché et le désir de vouloir s’imprégner à l’œil nu de ce que peut nous offrir le monde de la nuit.

Dénuée de toute pollution sonore, nous arrivons alors à voir tout ce qui nous entoure d’un œil différent, beaucoup plus humain.

Elle nous fait nous sentir vivant, notamment dans nos chères Pyrénées, où elle nous permet également de reprendre notre modeste place d’humain face à ses majestueuses montagnes.

En opposition, le sens du détail prend toute son importance et peut transformer un cliché.

C’est ce mélange de sensations, d’émotions qui fait le charme et la richesse de la photo de nuit. » – Christophe CIESLAR

La maison est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Maison du Parc National, Cauterets Maison du Parc National, Cauterets Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie https://pyrenees-parcnational.fr/fr/agenda/pyrenight-par-christophe-cieslar

Une exposition de photographies de nuit pour contempler les paysages pyrénéens sous un autre angle… RICE Pic du Midi