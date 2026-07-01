PIC DU MIDI – Film « Espalungue », de Tanguy Stoeckle, Maison du Parc national de Laruns, Laruns
mardi 11 août 2026 · Maison du Parc national de Laruns · Laruns
Informations pratiques
PIC DU MIDI – Film « Espalungue », de Tanguy Stoeckle Mardi 11 août, 17h00 Maison du Parc national de Laruns Pyrénées-Atlantiques
Projection gratuite, accessible dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T17:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T17:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:30:00+02:00
ESPALUNGUE, Royaume des chauves-souris
Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris. Il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce film est un voyage très particulier au centre de la terre.
Durée : 30mins
Projection gratuite, accessible dans la limite des places disponibles.
Maison du Parc national de Laruns Maison du Parc national de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 54 16 40 »}] https://pyrenees-parcnational.fr/fr/agenda/espalungue-de-tanguy-stoeckle-2
Projection du film « ESPALUNGUE, Royaume des chauves-souris » de Tanguy Stoeckle. RICE Pic du Midi
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