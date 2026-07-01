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PIC DU MIDI – Film « Espalungue », de Tanguy Stoeckle, Maison du Parc national de Laruns, Laruns

mardi 11 août 2026 · Maison du Parc national de Laruns · Laruns

PIC DU MIDI – Film « Espalungue », de Tanguy Stoeckle, Maison du Parc national de Laruns, Laruns

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Lieu
Maison du Parc national de Laruns
Adresse
Maison du Parc national de Laruns
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Projection gratuite, accessible dans la limite des places disponibles.

PIC DU MIDI – Film « Espalungue », de Tanguy Stoeckle Mardi 11 août, 17h00 Maison du Parc national de Laruns Pyrénées-Atlantiques

Projection gratuite, accessible dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T17:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T17:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:30:00+02:00

ESPALUNGUE, Royaume des chauves-souris

Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris. Il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce film est un voyage très particulier au centre de la terre.

Durée : 30mins

Projection gratuite, accessible dans la limite des places disponibles.

Maison du Parc national de Laruns Maison du Parc national de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 54 16 40 »}] https://pyrenees-parcnational.fr/fr/agenda/espalungue-de-tanguy-stoeckle-2
Projection du film « ESPALUNGUE, Royaume des chauves-souris » de Tanguy Stoeckle. RICE Pic du Midi

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