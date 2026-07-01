PIC DU MIDI – Film « Espalungue », de Tanguy Stoeckle, Maison du Parc national de Laruns, Laruns

Informations pratiques

PIC DU MIDI – Film « Espalungue », de Tanguy Stoeckle Mardi 11 août, 17h00 Maison du Parc national de Laruns Pyrénées-Atlantiques

Projection gratuite, accessible dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T17:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-11T17:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:30:00+02:00

ESPALUNGUE, Royaume des chauves-souris

Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris. Il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce film est un voyage très particulier au centre de la terre.

Durée : 30mins

Projection gratuite, accessible dans la limite des places disponibles.

Maison du Parc national de Laruns Maison du Parc national de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 54 16 40 »}] https://pyrenees-parcnational.fr/fr/agenda/espalungue-de-tanguy-stoeckle-2

Projection du film « ESPALUNGUE, Royaume des chauves-souris » de Tanguy Stoeckle. RICE Pic du Midi