Pic-Nicyclette By P.E.P.I.T.E.S Pierrefonds
Pic-Nicyclette By P.E.P.I.T.E.S Pierrefonds dimanche 28 juin 2026.
Pierrefonds
Pic-Nicyclette By P.E.P.I.T.E.S
Rue du Beaudon Pierrefonds Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Balade vélo en famille ou parcours VTT sportif (mineurs accompagnés) suivi d’un pic-nic
Rendez-vous à 10h30 au parking en face du Château de Jonval àPierrefonds
Annoncez-vous à collectifpepites@ecomail.fr
Balade vélo en famille ou parcours VTT sportif (mineurs accompagnés) suivi d’un pic-nic
Rendez-vous à 10h30 au parking en face du Château de Jonval àPierrefonds
Annoncez-vous à collectifpepites@ecomail.fr .
Rue du Beaudon Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France collectifpepites@ecomail.fr
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English :
Family bike ride or mountain bike trail (accompanied minors) followed by a picnic
Meet at 10:30 am at the parking lot opposite Château de Jonval in Pierrefonds
Register at collectifpepites@ecomail.fr
L’événement Pic-Nicyclette By P.E.P.I.T.E.S Pierrefonds a été mis à jour le 2026-06-06 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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