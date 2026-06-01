Pierrefonds

Pic-Nicyclette By P.E.P.I.T.E.S

Rue du Beaudon Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Balade vélo en famille ou parcours VTT sportif (mineurs accompagnés) suivi d’un pic-nic

Rendez-vous à 10h30 au parking en face du Château de Jonval àPierrefonds

Annoncez-vous à collectifpepites@ecomail.fr

Balade vélo en famille ou parcours VTT sportif (mineurs accompagnés) suivi d’un pic-nic

Rendez-vous à 10h30 au parking en face du Château de Jonval àPierrefonds

Annoncez-vous à collectifpepites@ecomail.fr .

Rue du Beaudon Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France collectifpepites@ecomail.fr

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English :

Family bike ride or mountain bike trail (accompanied minors) followed by a picnic

Meet at 10:30 am at the parking lot opposite Château de Jonval in Pierrefonds

Register at collectifpepites@ecomail.fr

L’événement Pic-Nicyclette By P.E.P.I.T.E.S Pierrefonds a été mis à jour le 2026-06-06 par Compiègne Pierrefonds Tourisme