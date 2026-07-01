Pic Pic !, Théâtre de la Gobinière, Orvault
dimanche 7 mars 2027 · Théâtre de la Gobinière · Orvault
Informations pratiques
Pic Pic ! Dimanche 7 mars 2027, 11h00, 16h00 Théâtre de la Gobinière Loire-Atlantique
De 6 € à 10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-07T11:00:00+01:00 – 2027-03-07T11:30:00+01:00
Fin : 2027-03-07T16:00:00+01:00 – 2027-03-07T16:30:00+01:00
Peu à peu, le décor s’anime et devient un véritable terrain de jeu musical, où tout vibre, roule, résonne.
Au fil de cette promenade, deux artistes donnent vie à d’étranges machines et instruments : cors, cornets, accordéon, balles qui dévalent, objets qui chantent, instruments insolites qui s’éveillent au moindre geste. Ici, tout est prétexte à musique, tout devient langage.
Entre exploration et rêverie, Pic Pic ! tisse un lien sensoriel et délicat entre les sons, les corps et la nature. Une expérience douce et immersive, à hauteur d’enfant, pour écouter autrement, s’émerveiller… et découvrir que la forêt a mille histoires à raconter
Théâtre de la Gobinière 37 Avenue de la Ferrière, Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/160-Pic-pic »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]
Pic Pic ! invite les tout-petits à entrer dans une forêt pas comme les autres… Un paysage de bois et de métal où chaque élément cache une surprise sonore. installation sonore promenade musicale
Cie Silldill
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