Pièce de cirque – Compagnie Décor à corps, Salle des Fêtes de Fives, Lille

Informations pratiques

Pièce de cirque – Compagnie Décor à corps Dimanche 15 novembre, 17h00 Salle des Fêtes de Fives Nord

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T17:50:00+01:00

Fin : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T17:50:00+01:00

À travers une succession de tableaux sensibles et teintés d’humour, le duo questionne les normes et stéréotypes qui façonnent nos existences. Entre clichés, autodérision et poésie, les artistes invitent le public à réfléchir à ses propres limites et à la place de la créativité dans un quotidien rythmé par le « métro, boulot, dodo ».

Une traversée intime vers plus de liberté, de tolérance et d’acceptation de soi et de l’autre. Pièce de cirque est un spectacle de cirque en duo mêlant acrobaties, performance théâtrale et physicalité. Les deux artistes nous plongent dans leur univers, à la fois individuel et partagé, où chacun révèle l’autre.

Dans le cadre du festival Cap pas Cap #12 porté par le théâtre Massenet, spectacle organisé dans le cadre de la Nuit du Cirque par le Cirque du Bout du Monde, en partenariat avec la Salle des Fêtes de Fives.

Dimanche 15 novembre à 17h

Dès 6 ans

Durée 45 min

Tarifs 7 / 4 €

Sur réservation auprès du Cirque du Bout du Monde – 03 20 88 48 31

———————————-

DISTRIBUTION : De et avec : Anatole Lebon & Nastassja Coucke – Oeil extérieur : Véronique Merlier et Guillaume Lebon – Photographies : Compagnie Décor à corps

SOUTIENS : Les Fédérations Régionales des écoles de Cirque FREC, La Batoude – Centre des arts du cirque à Beauvais, HopHopHop Circus – Cie Bruit de Couloir à Arras, Cirqu’en Cavale à Calonne-Ricouart, Le Cirque du Bout du Monde à Lille, Cirqu’Onflexe à Amiens

Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy, 59800 lille Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France 0320331126 https://www.facebook.com/salledesfetesfives;https://www.facebook.com/balsafives/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.monetico-online-asso.com/le-cirque-du-bout-du-monde/piece-de-cirque »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 88 48 31 »}] La Salle des fêtes de Fives est une salle de spectacle construite en 1928 dans le quartier de Lille-Fives. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques en avril 2000.

Ce site est desservi par la station de métro Fives.

Au début des années 1920, la municipalité de Lille fait l’acquisition d’une propriété appartenant à la famille Barrois dans le quartier de Fives. Elle comprend un petit château et un parc sur lequel. Dans une délibération du 29 avril 1925, le conseil municipal décide d’implanter une salle des fêtes. L’édifice est inauguré le 14 juillet 1926 par le maire de Lille, Roger Salengro.

Désaffectée en 1997 pour des raisons de sécurité, elle est totalement réhabilitée entre 2002 et 2003 par la Ville de Lille, dans le cadre de la préparation des évènements de Lille 2004 (capitale européenne de la culture). Gérée par la direction générale de la Culture de la ville, la salle rénovée accueille désormais de nombreux événements, bals mais aussi représentations théâtrales, festivals de musique, de danse, expositions..

« Pièce de cirque » explore la rencontre d’un homme et d’une femme qui s’engagent dans une vie commune, entre réalité et imaginaire.

Décor à corps