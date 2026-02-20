Pièce de théâtre à Sézanne Prétoire Sézanne
Venez découvrir au Prétoire de Sézanne Un Noël pour deux , la nouvelle comédie de Didier Noël, le samedi 21 mars 2026 à 20h30.Tout public
Portée par Brigitte Serouart, Magalie Moulanier et Didier Noël lui même, cette pièce pleine d’humour et de rebondissements promet une soirée théâtrale conviviale et divertissante.
Spectacle organisé au profit de l’antenne de Sézanne du Secours Populaire Français.
Entrée 8 € .
Prétoire Cours d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est
English : Pièce de théâtre à Sézanne
Come and discover Un Noël pour deux , Didier Noël’s new comedy, at the Prétoire in Sézanne, on Saturday March 21, 2026 at 8:30pm.
