Pièce de théâtre à Sézanne Prétoire Sézanne

Pièce de théâtre à Sézanne

Prétoire Cours d’Orléans Sézanne Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez découvrir au Prétoire de Sézanne Un Noël pour deux , la nouvelle comédie de Didier Noël, le samedi 21 mars 2026 à 20h30.Tout public

Portée par Brigitte Serouart, Magalie Moulanier et Didier Noël lui même, cette pièce pleine d’humour et de rebondissements promet une soirée théâtrale conviviale et divertissante.

Spectacle organisé au profit de l’antenne de Sézanne du Secours Populaire Français.

Entrée 8 € .

Prétoire Cours d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est

English : Pièce de théâtre à Sézanne

Come and discover Un Noël pour deux , Didier Noël’s new comedy, at the Prétoire in Sézanne, on Saturday March 21, 2026 at 8:30pm.

