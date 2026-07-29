Pièce de théâtre par Flavie et Eolia Castagné Salles-Curan
mercredi 29 juillet 2026 · Salles-Curan
Informations pratiques
Salles-Curan
Pièce de théâtre par Flavie et Eolia Castagné
Salles-Curan Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Mercredi 29 juillet à 20h30, salle de spectacle du Grenier de Monsieur
Pièce de théâtre par Eolia et Flavie Castagné, comédienne du Conservatoire de Montpellier Chien tombé d’un tramway
organisé par l’Association de Les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou . Spectacle d’après les textes d’Eugène Viala. 8 .
Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 47 61 50 96
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English :
Wednesday, July 29, 8:30 p.m., Grenier de Monsieur theater:
Play by Eolia and Flavie Castagné, an actress from the Montpellier Conservatory: “Dog Falls Off a Tram”
L’événement Pièce de théâtre par Flavie et Eolia Castagné Salles-Curan a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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