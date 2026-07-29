Informations pratiques

Salles-Curan

Pièce de théâtre par Flavie et Eolia Castagné

Salles-Curan Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Mercredi 29 juillet à 20h30, salle de spectacle du Grenier de Monsieur

Pièce de théâtre par Eolia et Flavie Castagné, comédienne du Conservatoire de Montpellier Chien tombé d’un tramway

organisé par l’Association de Les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou . Spectacle d’après les textes d’Eugène Viala. 8 .

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 47 61 50 96

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English :

Wednesday, July 29, 8:30 p.m., Grenier de Monsieur theater:

Play by Eolia and Flavie Castagné, an actress from the Montpellier Conservatory: “Dog Falls Off a Tram”

L’événement Pièce de théâtre par Flavie et Eolia Castagné Salles-Curan a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)