Pièce de théâtre suivie d’un débat, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Pièce de théâtre suivie d’un débat Jeudi 1 octobre, 19h00 Cinéma de Senlis Oise

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:30:00+02:00

ITINÉRAIRE DE PIERROT – Un comédien plutôt rigolo

Jeudi 1er octobre 2026 à 19 h – Cinéma Jeanne d’Arc de Senlis

France Alzheimer Oise vous invite à découvrir Itinéraire de Pierrot, une pièce de théâtre à la fois drôle, sensible et profondément humaine.

Sur scène, Pierre Trapet, comédien atteint d’une maladie neuro-évolutive, partage avec son ami et partenaire Cédric Lanoë un spectacle où le texte, l’improvisation, l’émotion et l’humour se mêlent avec une étonnante justesse. Lorsque la mémoire vacille, la complicité prend le relais et fait naître des situations aussi touchantes qu’inattendues.

Loin des représentations habituelles de la maladie d’Alzheimer, cette création porte un regard différent sur les capacités qui demeurent, la créativité, la relation à l’autre et la force du lien humain. On y rit beaucoup, on est parfois ému, mais surtout on découvre une autre façon de comprendre la maladie et ceux qui vivent avec elle.

Cette représentation sera suivie d’un débat avec les acteurs, offrant au public un temps d’échange privilégié autour de la création du spectacle, de l’expérience vécue par Pierre Trapet et des questions que suscite la maladie d’Alzheimer.

Que vous soyez concerné par la maladie, proche aidant, professionnel, ou simplement curieux de vivre une belle expérience théâtrale, cette soirée est ouverte à tous

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

L’association France Alzheimer Oise vous propose une pièce drôle et émouvante qui invite à changer notre regard sur Alzheimer. Spectacle suivi d’un débat avec les acteurs. Participation libre. Alzheimer Spectacle