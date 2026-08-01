Pièce de théâtre Ubu Roi par la troupe Les Nuits Vagabondes Maison du Lieutenant Servoz

Informations pratiques

Servoz

Pièce de théâtre Ubu Roi par la troupe Les Nuits Vagabondes

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 21:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Le collectif Les Nuits Vagabondes vient présenter Ubu Roi d’Alfred Jarry, une de leurs créations 2026 à la Maison du Lieutenant pour une date bonus en fin de festival des Vagabondes d’été.

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Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

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English :

The Les Nuits Vagabondes theater group is presenting Alfred Jarry’s Ubu Roi, one of their 2026 productions, at the Maison du Lieutenant for a bonus performance at the end of the Vagabondes d’Été festival.

L’événement Pièce de théâtre Ubu Roi par la troupe Les Nuits Vagabondes Servoz a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc