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AGENDA · Servoz

Pièce de théâtre Ubu Roi par la troupe Les Nuits Vagabondes Maison du Lieutenant Servoz

jeudi 27 août 2026 · Maison du Lieutenant · Servoz

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison du Lieutenant
Adresse
2231 route du Mont
Ville
74310 Servoz
Département
Haute-Savoie
Tarif
5 5

Servoz

Pièce de théâtre Ubu Roi par la troupe Les Nuits Vagabondes

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 21:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Le collectif Les Nuits Vagabondes vient présenter Ubu Roi d’Alfred Jarry, une de leurs créations 2026 à la Maison du Lieutenant pour une date bonus en fin de festival des Vagabondes d’été.
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Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86 

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English :

The Les Nuits Vagabondes theater group is presenting Alfred Jarry’s Ubu Roi, one of their 2026 productions, at the Maison du Lieutenant for a bonus performance at the end of the Vagabondes d’Été festival.

L’événement Pièce de théâtre Ubu Roi par la troupe Les Nuits Vagabondes Servoz a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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