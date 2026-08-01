Pièce de théâtre Ubu Roi par la troupe Les Nuits Vagabondes Maison du Lieutenant Servoz
jeudi 27 août 2026 · Maison du Lieutenant · Servoz
Informations pratiques
Servoz
Pièce de théâtre Ubu Roi par la troupe Les Nuits Vagabondes
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 21:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Le collectif Les Nuits Vagabondes vient présenter Ubu Roi d’Alfred Jarry, une de leurs créations 2026 à la Maison du Lieutenant pour une date bonus en fin de festival des Vagabondes d’été.
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Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
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English :
The Les Nuits Vagabondes theater group is presenting Alfred Jarry’s Ubu Roi, one of their 2026 productions, at the Maison du Lieutenant for a bonus performance at the end of the Vagabondes d’Été festival.
L’événement Pièce de théâtre Ubu Roi par la troupe Les Nuits Vagabondes Servoz a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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