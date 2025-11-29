Pièce pour deux mains et dix pieds AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay

Pièce pour deux mains et dix pieds

AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Cinq danseuses et une pianiste se rencontrent pour créer un spectacle dansé et poétique sur des études de Philip Glass.

Venez partager leur passion pour la danse et la musique ! .

AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

English : Pièce pour deux mains et dix pieds

