Pièce pour deux mains et dix pieds AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay samedi 14 mars 2026.
AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Cinq danseuses et une pianiste se rencontrent pour créer un spectacle dansé et poétique sur des études de Philip Glass.
Venez partager leur passion pour la danse et la musique ! .
