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Pierre Bruneau / Une forêt en soi Maison de l’architecture Ile-de-France Paris

Pierre Bruneau / Une forêt en soi Maison de l’architecture Ile-de-France Paris

Pierre Bruneau / Une forêt en soi Maison de l’architecture Ile-de-France Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Maison de l’architecture Ile-de-France

Adresse : 148, rue du Faubourg Saint-Martin

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Installation

« Chez moi, la forêt s’écoule jusqu’au fleuve. Entre les fûts élancés des érables et des bouleaux, mon esprit s’évade au fil de mes pas, arpentant les sentiers vers le Saint-Laurent qui se déploie soudain, vaste et majestueux. C’est à cette même errance que je vous convie ici, dans la chapelle des Récollets : une déambulation dans une forêt inventée qui, à la tombée du jour, se métamorphose en un ressac océanique. »

Pour cette Nuit blanche parisienne, Pierre Bruneau dévoile une installation originale et saisissante, entièrement composée de tubes de PVC, évoquant une forêt de bouleaux. Initialement verticale et rigide, l’œuvre se déploie en une structure vibrante sous l’emploi de pigments phosphorescents qui la transforment au gré de l’environnement lumineux. Exploitant l’illusion de la ligne courbe filigranée à même ses composantes, la structure motorisée se déploie ici en un panorama ondulatoire faisant écho au fleuve. L’artiste vous invite à venir déambuler au cœur de cette structure vibrante, à la lisière de la terre et du fleuve.

Evénement organisé par la Maison de l’architecture Ile-de-France

En partenariat avec le Centre international d’accueil et d’échanges des Récollets – Hénéo, le Conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France.

Une forêt en soi : balade ondoyante entre terre et fleuve, lumière vibrante
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi
de 19h00 à 02h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Maison de l’architecture Ile-de-France 148, rue du Faubourg Saint-Martin  75010 Paris


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