Pierre Bruneau / Une forêt en soi Maison de l’architecture Ile-de-France Paris

Installation

« Chez moi, la forêt s’écoule jusqu’au fleuve. Entre les fûts élancés des érables et des bouleaux, mon esprit s’évade au fil de mes pas, arpentant les sentiers vers le Saint-Laurent qui se déploie soudain, vaste et majestueux. C’est à cette même errance que je vous convie ici, dans la chapelle des Récollets : une déambulation dans une forêt inventée qui, à la tombée du jour, se métamorphose en un ressac océanique. »

Pour cette Nuit blanche parisienne, Pierre Bruneau dévoile une installation originale et saisissante, entièrement composée de tubes de PVC, évoquant une forêt de bouleaux. Initialement verticale et rigide, l’œuvre se déploie en une structure vibrante sous l’emploi de pigments phosphorescents qui la transforment au gré de l’environnement lumineux. Exploitant l’illusion de la ligne courbe filigranée à même ses composantes, la structure motorisée se déploie ici en un panorama ondulatoire faisant écho au fleuve. L’artiste vous invite à venir déambuler au cœur de cette structure vibrante, à la lisière de la terre et du fleuve.

Evénement organisé par la Maison de l’architecture Ile-de-France

En partenariat avec le Centre international d’accueil et d’échanges des Récollets – Hénéo, le Conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France.

Une forêt en soi : balade ondoyante entre terre et fleuve, lumière vibrante

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Maison de l’architecture Ile-de-France 148, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris



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