PIERRE-ELIE DE PIBRAC DESMEMORIA CHAPELLE DES CORDELIERS Toulouse

Toulouse

PIERRE-ELIE DE PIBRAC DESMEMORIA

CHAPELLE DES CORDELIERS 13 Rue des Lois Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Vivez une immersion au coeur de Cuba !

Avec Desmemoria, Pierre-Elie de Pibrac plonge au cœur de l’histoire sociale et intime de Cuba, façonnée pendant des siècles par l’industrie sucrière. Entre 2016 et 2017, le photographe séjourne huit mois sur l’île à la rencontre des azucareros, ouvriers du sucre aujourd’hui frappés par le déclin économique et la fermeture massive des sucreries cubaines.

À travers portraits, scènes de vie et images plus allégoriques, il documente les traces humaines d’un monde en disparition. Réalisées notamment à la chambre photographique, ses œuvres instaurent un dialogue sensible avec ses sujets et révèlent des existences marquées par la mémoire, l’attente et la précarité.

Une deuxième exposition de ce photographe se trouve au Chateau d’eau. .

CHAPELLE DES CORDELIERS 13 Rue des Lois Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 52 35 galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr

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English :

Immerse yourself in the heart of Cuba!

L’événement PIERRE-ELIE DE PIBRAC DESMEMORIA Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE