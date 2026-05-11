PIERRE-ELIE DE PIBRAC HAKANAI SONZAI CHATEAU D’EAU Toulouse

Toulouse

PIERRE-ELIE DE PIBRAC HAKANAI SONZAI

CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Vivez une immersion au coeur du Japon contemporain dans la galerie 2 à travers des portraits et des paysages !

Pendant huit mois, le photographe est allé à la rencontre de figures vivant en marge de la société hikikomori, rescapés de Fukushima, yakuzas ou encore “évaporés”, ces disparus volontaires. Réalisés à la chambre photographique, ses portraits capturent avec délicatesse les fragilités, les silences et la mélancolie de celles et ceux qui cherchent leur place dans une société marquée par la pression collective et le sentiment d’impermanence.

Entre documentaire et poésie visuelle, Hakanai Sonzai explore la beauté éphémère de la condition humaine et vous plonge au cœur du concept japonais du mono no aware, cette sensibilité profonde à la fragilité du monde.

Une deuxième exposition de ce photographe se trouve à la chapelle des Cordelier. .

CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 52 35 galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr

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English :

Immerse yourself in contemporary Japan in Gallery 2 with portraits and landscapes!

L’événement PIERRE-ELIE DE PIBRAC HAKANAI SONZAI Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE