Pierre et Lumière Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Pierre et Lumière
Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Unique en son genre, Pierre et Lumière est un parcours souterrain où vous pourrez admirer d’impressionnantes sculptures représentant les monuments et le patrimoine du Val de Loire.
Le parcours de visite fait découvrir une vingtaine de lieux sculptés en détails.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. .
Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 70 04 infos@pierre-et-lumiere.com
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English :
The only one of its kind, Pierre et Lumière is an underground trail where you can admire impressive sculptures representing the monuments and heritage of the Loire Valley.
L’événement Pierre et Lumière Saumur a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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