Informations pratiques

Saumur

Pierre et Lumière

Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Unique en son genre, Pierre et Lumière est un parcours souterrain où vous pourrez admirer d’impressionnantes sculptures représentant les monuments et le patrimoine du Val de Loire.

Le parcours de visite fait découvrir une vingtaine de lieux sculptés en détails.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. .

Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 70 04 infos@pierre-et-lumiere.com

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English :

The only one of its kind, Pierre et Lumière is an underground trail where you can admire impressive sculptures representing the monuments and heritage of the Loire Valley.

L’événement Pierre et Lumière Saumur a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME