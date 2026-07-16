Informations pratiques

Pierre-Jérôme Jehel – Exposition « Une doublure d’invisible » à la Maison d’Auguste Comte 5 novembre – 16 décembre Maison d’Auguste Comte Paris

gratuit du 5 au 28 novembre, entrée 4 euros à partir du 1er décembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00

L’exposition est l’aboutissement d’une résidence photographique dans le Musée pendant laquelle le photographe a travaillé sur les lieux et sur les archives photographiques.

Les images prennent place dans l’espace même de réalisation des photographies et de la conservation des archives. Il s’agit d’inviter le public à percevoir la dimension profonde de ce territoire intime en mettant en dialogue reflets, images et mémoires.

Ouvert à tout public, le projet interroge la notion de maison dans le sens d’un lieu habité par une présence et une pensée, il ouvre à la curiosité et au mystère des images.

Chaque série s’inspire d’un dispositif qui fait écho à l’invention du principe photographique : focalisation par lentille, trace par contact, négatif / positif, image virtuelle, diffraction. Cette approche expérimentale et d’observation évoque la démarche et l’enseignement d’Auguste Comte qu’il menait notamment dans cet appartement. Les murs, les objets, les meubles de la maison réfléchissent le monde extérieur qui habite le lieu par ses images.

Le projet s’intéresse également aux fonds photographiques conservés dans la Maison en explorant ici l’objet photographique par sa nature et ses usages : les négatifs dans leur matière et leur retranscription du monde, les albums dans leur logique de classement, les portraits dans leur jeu sur l’identité.

Le XIXe siècle est balayé par le souffle du positivisme et l’invention de la photographie pourrait s’inscrire dans cette nouvelle vision du monde. Révélée au monde par un physicien astronome, François Arago, la photographie a toujours été perçue comme donnant accès à une « objectivité » scientifique. De nombreux projets à caractère scientifique l’ont très vite mise à contribution, de la microscopie à la médecine, de l’anthropologie naissante à l’identification judiciaire. Pour autant la photographie penchera en même temps, et immédiatement vers des préoccupations esthétiques et artistiques. C’est certainement dans cette tension entre rationalité apparente et perception sensible que se situe une des plus riches spécificités du médium photographique.

La Maison Auguste Comte, aujourd’hui Musée consacré au philosophe du positivisme, est un appartement parisien conservé pratiquement en l’état depuis 1841 quand Auguste Comte s’installe au 10 de la rue Monsieur-le-Prince. Très attaché à ce lieu, il le désigna comme le « saint domicile ».

Le Musée conserve un fond exceptionnel d’ouvrages, de documents, d’objets et d’œuvres d’art qui éclairent la personnalité de Comte et son environnement de pensée.

Les archives photographiques qu’il abrite sont explorées dans le projet et l’exposition en présentera un aperçu. Elles sont constituées principalement de deux fonds, caractéristiques de deux usages de la photographie.

D’une part, une série de vues réalisées de l’appartement après le décès d’Auguste Comte en 1857. Il s’agit d’un travail de commande à vocation documentaire réalisé à la chambre dont le but est un « enregistrement » rigoureux de l’espace. Mais dans cette logique d’une objectivité professionnelle, se glisse des éléments intangibles d’une mémoire déposée, d’une présence. « Nous voyons les lieux qui ont vu Auguste Comte », pour reprendre les termes de Barthes.

D’autre part, quelques albums qui rassemblent une centaine de portraits en format « carte de visite » selon le procédé inventé par Disdéri en 1854. Nous y découvrons une multitude de visages des membres de la Société positiviste qui semble recréer une communauté humaine dispersée à travers le monde. Ces personnages, femmes et hommes en tenue soignée se voient réunis par leur conviction positiviste grâce à leur image photographique. Cette collection apparaît comme un usage prophétique de notre époque, des images de soi que l’on échange ou des visages qui façonnent un « profil » social.

Maison d’Auguste Comte 10 rue Monsieur-le-Prince Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 0143260856 http://www.augustecomte.org La Maison d’Auguste Comte est un appartement-musée dans lequel vécut le philosophe français Auguste Comte (1798-1857). Situé au 10 rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement de Paris, il s’agit du dernier domicile qu’il occupa, de 1841 jusqu’à sa mort en 1857. Par la suite, ses disciples veillèrent à conserver la demeure qui avait vu naître sa philosophie, respectant par-là les dernières volontés de leur maître. Devenu musée, l’appartement, désormais propriété d’une Association internationale consacrée à Auguste Comte, est ouvert à la visite. Une fois passé le seuil de la porte, le visiteur découvre le domicile du philosophe qui est resté tel qu’il l’a connu, avec son mobilier d’origine et les objets lui ayant appartenu. Le parcours thématique mis en place, par le biais d’un léger dispositif muséographique qui préserve l’authenticité du lieu, renseigne le visiteur sur la philosophie d’Auguste Comte. Ouvert le Mardi, le Mercredi de 14h à 17h (sauf août) et le 2e Samedi du mois de 14h à 17h (sauf juillet-août). Métro : Odéon (lignes 4, 10). RER B Luxembourg. BUS : 58-63-70-84-86-87.

L’exposition est l’aboutissement d’une résidence photographique dans le Musée pendant laquelle le photographe a travaillé sur les lieux et sur les archives photographiques.

© Pierre-Jérôme Jehel