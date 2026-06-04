PIERRE LAURENT AIMARD (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Toulouse

PIERRE LAURENT AIMARD (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

À la demande du Festival et afin de célébrer le centenaire de György Kurtág, Pierre-Laurent Aimard a imaginé un programme sous forme d’une labyrinthique promenade-dialogue entre l’art polyphonique absolu de Bach et des miniatures tirées du fascinant Játékok.

Pour vous ce soir, il jouera pour notre plus grand bonheur les pièces suivantes

J.S. BACH et KURTAG

Détails de la programmation sur le site de Piano aux Jaobins. 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

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English :

At the Festival?s request, and to celebrate György Kurtág?s centenary, Pierre-Laurent Aimard has devised a program in the form of a labyrinthine dialogue between the absolute polyphonic art of Bach and miniatures from the fascinating Játékok.

L’événement PIERRE LAURENT AIMARD (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE