Pierre & Plume, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Pierre & Plume Samedi 13 mars 2027, 10h30 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T10:30:00+01:00 – 2027-03-13T11:10:00+01:00

Fin : 2027-03-13T10:30:00+01:00 – 2027-03-13T11:10:00+01:00

Hanoumat Compagnie – Danse

Plume parle aux oiseaux, est légère comme une feuille et n’a qu’une idée en tête : avoir des ailes. Tous les autres enfants se moquent de cette petite fille solitaire aux idées bizarres, sauf Pierre. Lui, il la trouve tellement fascinante qu’il va l’aider à réaliser son rêve. Librement inspirée de Grain d’aile, conte initiatique du poète surréaliste Paul Éluard, cette pièce est une invitation à l’évasion, au rêve et à la magie, mais encourage aussi la réflexion sur la différence. La mise en scène de Céline Roucher allie les effets visuels (automates, ombres, marionnettes, pantomime…) et sonores afin d’embarquer petits et grands dans l’univers onirique de cette ode à l’amitié.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

Plume parle aux oiseaux, est légère comme une feuille et n’a qu’une idée en tête : avoir des ailes. Tous les autres enfants se moquent de cette petite fille solitaire aux idées bizarres, sauf Pierre. Histoire sonore jeune public

Amélie Chanat