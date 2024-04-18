PIERRE THEVENOUX – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

IC PRODUCTIONS PRESENTE : PIERRE THEVENOUXAprés le succès de son premier spectacle qui a affiché complet à Paris et en tournée, Pierre revient avec son nouveau spectacle « Life coach » dans lequel il vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir.Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.

AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA 5, BOULEVARD DE PRAGUE 30900 Nimes 30