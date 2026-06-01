Conférence : laisse-moi te dire la merstalgie, Carré d’Art – Musée d’art contemporain, Nîmes

Conférence : laisse-moi te dire la merstalgie Vendredi 5 juin, 18h00 Carré d’Art – Musée d’art contemporain Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Depuis 2023, Emmanuelle Becquemin développe une collection de Lettres-fictions nourrie par des résidences menées au sein de territoires protégés et labellisés. À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le musée accueille l’artiste au centre de documentation Bob Calle pour une lecture performée de ces textes sensibles et poétiques, accompagnée des compositions musicales jouées en direct par le musicien et designer Hugues Desbrousses.

Cette rencontre, à la croisée de la littérature, de la création sonore et de la réflexion sur les paysages contemporains, sera suivie d’un temps d’échange avec l’artiste.

Rendez-vous au centre de documentation Bob Calle, Carré d’Art – Musée d’art contemporain.

Carré d’Art – Musée d’art contemporain 16 place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie 0466763535

Depuis 2023, Emmanuelle Becquemin développe une collection de Lettres-fictions nourrie par des résidences menées au sein de territoires protégés et labellisés. À l’occasion de la Journée mondiale de …

©Hugues-Desbrousses