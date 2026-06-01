Jardin éphémère « Le regard du jardinier », Jardins de la Fontaine, Nîmes

Jardin éphémère « Le regard du jardinier » 6 et 7 juin Jardins de la Fontaine Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Parcourez ce jardin éphémère en suivant la ligne de fuite qui conduit le regard vers la statue, véritable cœur visuel de la composition. Amateur de jardins ou simple promeneur, laissez-vous porter par cette perspective soigneusement mise en scène, où chaque végétal, chaque forme et chaque matière participe à l’équilibre du paysage et à la mise en valeur du point de vue.

Une invitation à observer le jardin à travers le regard du jardinier, attentif aux perspectives, aux volumes et aux jeux visuels qui façonnent l’espace.

Proposé par la Direction Cadre de vie.

En accès libre tout le week-end.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.

Parcourez ce jardin éphémère en suivant la ligne de fuite qui conduit le regard vers la statue, véritable cœur visuel de la composition. Amateur de jardins ou simple promeneur, laissez-vous porter en…

©Ville de Nîmes