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Pierre Thevenoux Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Pierre Thevenoux Espace Julien Marseille 6e Arrondissement mercredi 28 avril 2027.

Lieu : Espace Julien

Adresse : 39 Cours Julien

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 28 avril 2027

Fin : mercredi 28 avril 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 34 34 34

Marseille 6e Arrondissement

Pierre Thevenoux

Mercredi 28 avril 2027 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-28 20:00:00
fin : 2027-04-28

Date(s) :
2027-04-28

Pierre Thevenoux revient avec son nouveau spectacle Life coach à l’Espace Julien
Pierre revient avec son nouveau spectacle Life coach dans lequel il vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir.

Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.   .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Pierre Thevenoux returns with his new show Life coach at Espace Julien

L’événement Pierre Thevenoux Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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