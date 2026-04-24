Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN Rouen
Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN Rouen samedi 30 mai 2026.
Rouen
Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN
Quai Jean Moulin Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Visite guidée de la Tour des Archives (balcon panoramique, intérieur de la Tour).
Durée 30 mn
Sur réservation obligatoire (02 35 03 54 99), dans la limite des places disponibles
Entrée quai Jean Moulin, ROUEN .
Quai Jean Moulin Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 51 63 25 sylvere.dumont@seinemaritime.fr
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English : Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN
L’événement Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité
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