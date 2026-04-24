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Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN Rouen

Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN Rouen samedi 30 mai 2026.

Adresse : Quai Jean Moulin

Ville : 76100 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Rouen

Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN

Quai Jean Moulin Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Visite guidée de la Tour des Archives (balcon panoramique, intérieur de la Tour).
Durée 30 mn
Sur réservation obligatoire (02 35 03 54 99), dans la limite des places disponibles
Entrée quai Jean Moulin, ROUEN   .

Quai Jean Moulin Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 51 63 25  sylvere.dumont@seinemaritime.fr

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English : Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN

L’événement Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité

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