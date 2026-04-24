Rouen

Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN

Quai Jean Moulin Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite guidée de la Tour des Archives (balcon panoramique, intérieur de la Tour).

Durée 30 mn

Sur réservation obligatoire (02 35 03 54 99), dans la limite des places disponibles

Entrée quai Jean Moulin, ROUEN .

Quai Jean Moulin Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 51 63 25 sylvere.dumont@seinemaritime.fr

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English : Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN

L’événement Pierres en Lumières 2026 à la Tour des Archives à ROUEN Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité