Informations pratiques

Piers Faccini Carré Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 1 avril 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

payant, sur réservation

Auteur-compositeur-interprète, dont la musique mêle folk, sonorités méditerranéennes et influences du monde entier, il crée un univers intime et poétique, où chaque morceau raconte une histoire.

**Piers Faccini** est un auteur-compositeur-interprète britannique d’origine italienne, dont la musique mêle folk, sonorités méditerranéennes et influences du monde entier. Avec sa guitare et sa voix, il crée un univers intime et poétique, où chaque morceau raconte une histoire. Depuis ses débuts, il s’est imposé comme un artiste authentique et créatif, collaborant avec de nombreux musiciens talentueux.

**Piers Faccin**i, avec son nouvel album, _**This being human**_, prévu en 2027, plaide avec passion contre ceci, utilisant la formule parfaite : ses propres compositions comme riposte, en célébrant l’humain et la poésie de ses failles infinies.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-04-01T20:00:00.000+02:00

Fin : 2027-04-01T21:30:00.000+02:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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