Pies Pala Pop Festival #5 Le Jardin Moderne, Rennes 35000 Rennes
Pies Pala Pop Festival #5 Le Jardin Moderne, Rennes 35000 Rennes vendredi 12 juin 2026.
Pies Pala Pop Festival #5 Le Jardin Moderne, Rennes 35000 Rennes 12 et 13 juin Tarif plein – Pass 2 jours : 32€ / La soirée : 19€
Tarif réduit (adhérent·e·s et 10-14 ans) – Pass 2 jours : 28€ / La soirée : 16€
Tarif Sortir ! – Pass 2 jours : 14€ / La soirée : 8€
Le festival Pies Pala Pop, organisé par l’association rennaise Des Pies Chicaillent, est de retour pour sa 5e édition !
Le **festival Pies Pala Pop**, organisé par l’association rennaise Des Pies Chicaillent, est de retour pour sa 5e édition !
Rendez-vous les **vendredi 12 et samedi 13 juin 2026 à Rennes**, sur la scène Open Air du Jardin Moderne.
Au programme, une dizaine de concerts pop-rock-indé d’artistes internationaux que l’on admire, dans un cadre que l’on souhaite le plus accueillant et festif possible.
**Vendredi 12 juin (19h ⇒ 1h)**
* DAME AREA (Electro Indus, Espagne)
* DANA GAVANSKI (Art Pop, Canada)
* EBBY (Indie Pop, Pays-Bas)
* GOOD FLYING BIRDS (Jangle Noisy Pop, Etats-Unis)
* KARAOCAKE (Synth Pop, France)
* [Interplateaux] Vítí et Land (France)
**Samedi 13 juin (19h ⇒ 1h)**
* BILLY FULLER (Krautrock, Royaume-Uni)
* BOUND BY ENDOGAMY (Synth Punk, Suisse)
* BRNDA (Art Punk, Etats-Unis)
* ERASER (Post Punk, Etats-Unis)
* PALOMA 004 (Indie Rock, Autriche)
* [Interplateaux] Les Petits (Pays-Bas)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T23:59:00.000+02:00
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https://www.billetweb.fr/pies-pala-pop-festival-5
Le Jardin Moderne, Rennes 35000 11 rue de manoir de Servigné Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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