Pies Pala Pop Festival #5, Le Jardin Moderne, Rennes
Pies Pala Pop Festival #5, Le Jardin Moderne, Rennes vendredi 12 juin 2026.
Pies Pala Pop Festival #5 12 et 13 juin Le Jardin Moderne Ille-et-Vilaine
Tarif plein – Pass 2 jours : 32€ / La soirée : 19€
Tarif réduit (adhérent·e·s et 10-14 ans) – Pass 2 jours : 28€ / La soirée : 16€
Tarif Sortir ! – Pass 2 jours : 14€ / La soirée : 8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Le festival Pies Pala Pop, organisé par l’association rennaise Des Pies Chicaillent, est de retour pour sa 5e édition !
Rendez-vous les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026 à Rennes, sur la scène Open Air du Jardin Moderne.
Au programme, une dizaine de concerts pop-rock-indé d’artistes internationaux que l’on admire, dans un cadre que l’on souhaite le plus accueillant et festif possible.
Vendredi 12 juin (19h ⇒ 1h)
- DAME AREA (Electro Indus, Espagne)
- DANA GAVANSKI (Art Pop, Canada)
- EBBY (Indie Pop, Pays-Bas)
- GOOD FLYING BIRDS (Jangle Noisy Pop, Etats-Unis)
- KARAOCAKE (Synth Pop, France)
- [Interplateaux] Vítí et Land (France)
Samedi 13 juin (19h ⇒ 1h)
- BILLY FULLER (Krautrock, Royaume-Uni)
- BOUND BY ENDOGAMY (Synth Punk, Suisse)
- BRNDA (Art Punk, Etats-Unis)
- ERASER (Post Punk, Etats-Unis)
- PALOMA 004 (Indie Rock, Autriche)
- [Interplateaux] Les Petits (Pays-Bas)
Le Jardin Moderne 11 rue de manoir servigné 35000 Rennes 35920 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pies-pala-pop-festival-5 »}]
Le festival Pies Pala Pop, organisé par l’association rennaise Des Pies Chicaillent, est de retour pour sa 5e édition ! festival Rennes
Nathalie Bihan
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