Pies Pala Pop Festival #5, Le Jardin Moderne, Rennes

Pies Pala Pop Festival #5 12 et 13 juin Le Jardin Moderne Ille-et-Vilaine

Tarif plein – Pass 2 jours : 32€ / La soirée : 19€

Tarif réduit (adhérent·e·s et 10-14 ans) – Pass 2 jours : 28€ / La soirée : 16€

Tarif Sortir ! – Pass 2 jours : 14€ / La soirée : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Le festival Pies Pala Pop, organisé par l’association rennaise Des Pies Chicaillent, est de retour pour sa 5e édition !

Rendez-vous les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026 à Rennes, sur la scène Open Air du Jardin Moderne.

Au programme, une dizaine de concerts pop-rock-indé d’artistes internationaux que l’on admire, dans un cadre que l’on souhaite le plus accueillant et festif possible.

Vendredi 12 juin (19h ⇒ 1h)

DAME AREA (Electro Indus, Espagne)

DANA GAVANSKI (Art Pop, Canada)

EBBY (Indie Pop, Pays-Bas)

GOOD FLYING BIRDS (Jangle Noisy Pop, Etats-Unis)

KARAOCAKE (Synth Pop, France)

[Interplateaux] Vítí et Land (France)

Samedi 13 juin (19h ⇒ 1h)

BILLY FULLER (Krautrock, Royaume-Uni)

BOUND BY ENDOGAMY (Synth Punk, Suisse)

BRNDA (Art Punk, Etats-Unis)

ERASER (Post Punk, Etats-Unis)

PALOMA 004 (Indie Rock, Autriche)

[Interplateaux] Les Petits (Pays-Bas)

Le Jardin Moderne 11 rue de manoir servigné 35000 Rennes 35920 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pies-pala-pop-festival-5 »}]

Le festival Pies Pala Pop, organisé par l’association rennaise Des Pies Chicaillent, est de retour pour sa 5e édition ! festival Rennes

Nathalie Bihan