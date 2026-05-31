Pigments du vivant : s’initier aux aquarelles végétales avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Pigments du vivant : s’initier aux aquarelles végétales avec Nos Deux Mains Samedi 20 juin, 11h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00

Cet atelier vous permettra de comprendre comment extraire et utiliser ces couleurs et ces éléments végétaux décoratifs.

À partir de 16 ans, sur inscription

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Les plantes sauvages de notre région sont des trésors parfois insoupçonnés pour la créativité : les teintes végétales permettent de réaliser une palette infinie de couleurs.

crédits image Nos 2 mains