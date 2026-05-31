Pigments du vivant : s’initier aux aquarelles végétales avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Pigments du vivant : s’initier aux aquarelles végétales avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
Pigments du vivant : s’initier aux aquarelles végétales avec Nos Deux Mains Samedi 20 juin, 11h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T13:00:00+02:00
Cet atelier vous permettra de comprendre comment extraire et utiliser ces couleurs et ces éléments végétaux décoratifs.
À partir de 16 ans, sur inscription
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Les plantes sauvages de notre région sont des trésors parfois insoupçonnés pour la créativité : les teintes végétales permettent de réaliser une palette infinie de couleurs.
crédits image Nos 2 mains
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